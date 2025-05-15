Россиянам назвали полезный для здоровья весенний продукт

Аллерголог-иммунолог Наталья Попова рассказала о пользе редиса для здоровья. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Так, медик отметила, что редис богат антиоксидантами, которые способствуют обновлению клеток и защите организма от хронических заболеваний. Также антиоксиданты защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами.

Помимо этого, в редисе содержатся витамины группы В, витамин С, калий, магний, кальций, железо и фосфор. В частности, витамин С помогает поддерживать иммунитет, а минералы важны для здоровья костей и сердечно-сосудистой системы. © «Петрозаводск говорит»