Утвержден состав российской делегации для переговоров с Украиной

Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной, которые должны пройти сегодня, 15 мая, в Стамбуле. Документ опубликован на сайте Кремля.

Из распоряжения следует, что руководителем делегации станет помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Также в Стамбул поедет группа экспертов - первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Владимир Шевцов. © «Петрозаводск говорит»