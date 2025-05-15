15 мая 2025, 07:41
Россия

Утвержден состав российской делегации для переговоров с Украиной

Делегации России и Украины должны встретиться 15 мая в Стамбуле
Фото: unsplash.com / Linus Mimietz

Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной, которые должны пройти сегодня, 15 мая, в Стамбуле. Документ опубликован на сайте Кремля.

Из распоряжения следует, что руководителем делегации станет помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Также в Стамбул поедет группа экспертов - первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Владимир Шевцов. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
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стамбул
Владимир Мединский
Владимир Путин