14 мая 2025, 14:45
Девочку убили копьем на тренировке в российском регионе
Следствие выясняет обстоятельства гибели 13-летней школьницы в Кабардино-Балкарии
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Кабардино-Балкарии 13-летняя девочка была ранена копьем на тренировке по легкой атлетике и не выжила. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет.
По данным источника, трагедия произошла 3 мая в одной из станиц региона. Оставшийся без присмотра взрослых 17-летний юноша метнул копье, которое попало в голову девочке. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но спасти ребенка не смогли.
Следователи изучают обстоятельства трагедии. Проверяется документация, ведется опрос свидетелей. Будет дана оценка действиям должностных лиц. © «Петрозаводск говорит»