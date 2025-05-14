Девочку убили копьем на тренировке в российском регионе

В Кабардино-Балкарии 13-летняя девочка была ранена копьем на тренировке по легкой атлетике и не выжила. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет.

По данным источника, трагедия произошла 3 мая в одной из станиц региона. Оставшийся без присмотра взрослых 17-летний юноша метнул копье, которое попало в голову девочке. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но спасти ребенка не смогли.

Следователи изучают обстоятельства трагедии. Проверяется документация, ведется опрос свидетелей. Будет дана оценка действиям должностных лиц. © «Петрозаводск говорит»