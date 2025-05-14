14 мая 2025, 10:43
Россия

В России определили даты летних каникул для школьников

Школьников отправят на летний отдых с 26 мая
школьница
фото freepik.com/ pvproductions

График летних каникул для школьников определили в России. Учащиеся смогут отдохнуть с 26 мая по 31 августа. Такие даты летнего отдыха определило минпросвещения РФ.

Продолжительность каникул для школьников 1-8-х и 10-х классов должна составить не менее восьми недель, передает РИА Новости.

Каникулы у девятиклассников будут определяться графиком итоговой аттестации. Учебный год официально начнется 1 сентября. © «Петрозаводск говорит»

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каникулы
Школа