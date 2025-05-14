В России определили даты летних каникул для школьников

График летних каникул для школьников определили в России. Учащиеся смогут отдохнуть с 26 мая по 31 августа. Такие даты летнего отдыха определило минпросвещения РФ.

Продолжительность каникул для школьников 1-8-х и 10-х классов должна составить не менее восьми недель, передает РИА Новости.

Каникулы у девятиклассников будут определяться графиком итоговой аттестации. Учебный год официально начнется 1 сентября. © «Петрозаводск говорит»