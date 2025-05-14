Россиянам рассказали об обязательстве регистрации при переезде

При переезде в рамках одного региона россияне могут не регистрироваться по новому адресу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы правоохранительных органов.

При это ситуация меняется, если человек переезжает из одного региона в другой. Тогда он должен зарегистрировать свой новый адрес.

Отмечается, что регистрация по новому адресу необходима для россиянина, если он находится на территории другого региона в течение 90 дней и более. © «Петрозаводск говорит»