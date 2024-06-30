Восьмерых нелегалов из Карелии выдворят за пределы РФ

Восемь административных дел о правонарушениях иностранных граждан рассмотрели в Лахденпохском районном суде. Все иностранцы нарушили режим пребывания в РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

У нелегалов не было документов, подтверждающих право на пребывание в России. От выезда из страны иностранцы уклонялись.

За это всех оштрафовали и принудительно выдворят за пределы Российской Федерации. // фото: freepik.com