Два человека утонули сегодня в Карелии

Два человека погибли на водоемах в Карелии. Одна трагедия произошла на Ладоги, другая – в Шуе.

В проливе Ворссунсалми утонул во время купания, сообщается в телеграм-канале МЧС Карелии. Спасателям стало известно о ЧП на воде в 19:45. Причину гибели жителя Сортавалы будут устанавливать. В реке Шуя в Прионежье погиб еще один мужчина

В МЧС напомнили, что купаться можно лишь на оборудованных пляжах, не купаться в состоянии опьянения и не оставлять детей без присмотра. // фото «Петрозаводск говорит»

