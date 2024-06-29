29 июня 2024, 16:45
Пассажир в Карелии не смог выбраться из упавшей в озеро машины и погиб
Смертельное ДТП произошло на «Коле», выжил только водитель
Утром 29 июня на автодороге «Кола» в Карелии произошло смертельное ДТП. Автомобиль упал в Нижнее Котозеро, погиб пассажир, сообщили в прокуратуре республики.
Авария случилась около 07:00 на 1 039-м километре федеральной трассы. Из машины смог выбраться только водитель.
Правоохранители ведут проверку, на место трагедии выезжал заместитель прокурора Лоухского района Роман Иванищин. // фото: прокуратура Карелии