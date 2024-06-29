В МЧС Карелии прокомментировали гибель ребенка на озере

В МЧС Карелии прокомментировали одну из недавних трагедий на воде. 24 июня в туристическом лагере в Лахденпохском районе погиб ребенок. Он утонул, пока взрослые туристы, в том числе его родители, играли в волейбол.

Несмотря на то, что мальчика быстро достали из воды и стали проводить реанимацию, спасти его не удалось.

Специалисты МЧС Карелии напоминают родителям и взрослым, сопровождающим туристические группы, о безопасности во время путешествий, в том числе на водоемах. // Видео предоставлено пресс-службой МЧС Карелии.