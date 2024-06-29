В аварии с пассажирским автобусом установлен виновник

Утром 29 июня в Беломорском районе столкнулись кроссовер и микроавтобус с пассажирами. Согласно последним данным, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Минтранс Карелии назвал виновника жесткого ДТП.

Водитель Suzuki Grand Vitara не предоставил преимущества в движении пассажирскому микроавтобусу Mercedes Sprinter на подъезде к Беломорску. В результате транспортные средства столкнулись, в автобусе пострадали люди. Водитель микроавтобуса в происшествии не виноват, подчеркнули в ведомстве.

Для ликвидации последствий аварии на место выезжали сотрудники пожарной части № 61 Беломорска, они отключили аккумулятор в кроссовере. Его водитель получил серьезные травмы, рассказали пожарные.

Медики сообщили, что у него сломаны ребра. В числе пострадавших пассажиров – шестилетний ребенок и 16-летний подросток. Проверку по факту аварии ведет прокуратура Карелии. // фото: ОПС Беломорского округа/ВКонтакте