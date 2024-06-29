Продавщицу в Карелии наказали за продажу спиртного подростку

Продавца одного из поселковых магазинов Пряжинского района накажут за продажу алкоголя подростку. Она продала несовершеннолетнему пиво, сообщили в МВД Карелии.

Покупатель 2008 года рождения по закону не мог приобрести спиртное. Продавщица объяснила, что при большом потоке посетителей не поинтересовалась возрастом юноши.

Теперь женщину накажут административно, на нее составили протокол. // фото: freepik.com