При пожаре в общежитии Подмосковья погибли пять человек

Общежитие этой ночью загорелось в Балашихе, погибли пять человек. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

- В результате пожара в общежитии погибли пять человек. Трое спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия, эвакуировано 10 человек,

- сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России, двухэтажный дом 1949 года постройки загорелся на Керамической улице. Площадь возгорания составила 40 кв. м., пожар тушили на 23-х единицах техники.

Сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек, из них двое - дети. Тела пятерых погибших нашли в горящей квартире на втором этаже. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети. // фото: МЧС России