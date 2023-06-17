Воскресенье в Карелии будет слегка прохладным

Небольшая облачность ожидается 18 июня в республике, однако осадков преимущественно не будет. Об этом сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер слабый, восточных направлений. Ночью температура +4, +9 градусов, а местами похолодает до 0 градусов, днем будет +17, +22 градуса.

В Петрозаводске тоже небольшая облачность, без осадков. Ночью будет +6, +8 градусов. Днем потеплеет до +17, +19 градусов. // фото: www.freepik.com