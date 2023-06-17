17 июня 2023, 09:00
Синоптики рассказали о погоде сегодня в Карелии и Петрозаводске
Местами воздух прогреется до плюс 23
Сегодня в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +14, +19, на юго-западе до +23.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +19;
В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +7, днем +18;
В Олонце днем +24;
В Пудоже, Суоярви днем +20;
В Сегеже днем +16;
В Сортавале днем +23. // фото