Восемь лет строго режима получил мужчина за сбыт наркотиков

Прокуратура Лахденпохского района поддержала гособвинение по уголовному делу, возбужденного в отношении 41-летнего жителя Ленинградской области. Он признан виновным в сбыте наркотиков и психотропных веществ в крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, летом прошлого года подсудимый продал на территории Ленинградской области 32 гр гашиша, а также предпринимал попытки сбыть еще 22 гр этого наркотика вместе с 218 гр амфетамина. При этом расчеты с покупателем производились на территории Лахденпохского района, где мужчина и был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Карелия.

«Вину подсудимый признал полностью. С учетом позиции гособвинителя, данных о личности виновного, который ранее не был судим и активно сотрудничал со следствием, суд назначил наказание - восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу»,

- рассказали в надзорном ведомстве. Фото: pxhere.