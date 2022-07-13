Бывший спутник обокрал жительницу Карелии, пока она лежала в больнице

Жительница Петрозаводска легла на лечение и лишилась множества вещей. Имущество украли из ее дачного дома и гаража, сообщили в МВД Карелии.

Пропали шины, автоприцеп, лодочный мотор, шуроповерт, пила, детский батут. Оказалось, что 46-летнюю горожанку обокрал ее бывший 35-летний любовник. Он тайком взял ключи от ее дачи и машины, поехал в поселок Пряжинского района и вынес множество вещей.

Мужчина ранее был судим, все похищенное он продал за девять тысяч рублей, деньги потратил. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pixabay.com