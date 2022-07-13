Молодого грабителя ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личность гражданина, который попал в кадр камеры видеонаблюдения. Его подозревают в совершении грабежа, сообщили в МВД Карелии.

Судя по видеозаписи, инцидент произошел 27 июня этого года. Двое молодых людей сначала идут по улице, потом один убегает с бутылкой спиртного в руке.

Всех, у кого есть значимые сведения об этом человеке, полиция просит позвонить по телефонам: 8 981 402 57 89, 8 911 406 52 01, 8 906 209 60 90 или 02 (с мобильного – 102). При этом конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД Карелии