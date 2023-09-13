13 сентября 2023, 15:28
Вор вынес из магазина в Петрозаводске продукты на 16 тысяч рублей
Полицейские столицы Карелии установили подозреваемого в кражах
В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников сетевого магазина. Они рассказали, что один из покупателей вынес из торговой точки продукты на 16 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Стражи порядка установили, что к краже причастен 22-летний ранее судимый молодой человек. Он был задержан.
Также выяснилось, что мужчина причастен к хищению мобильного телефона из автомобиля горожанина. Преступление было совершено в минувшие выходные. Ущерб составил 5 тысяч рублей.
Установлено, что украденные продукты и гаджет молодой человек продал, а деньги потратил. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson