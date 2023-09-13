Автомобили столкнулись на перекрестке в Сортавале

Сегодня днем в Сортавале два автомобиля не поделили дорогу на одном из перекрестков. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 12:28 на пересечении улиц Бондарева и Победы. На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не уступил машине, ехавшей по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение по перекрестку оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink, ролик опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии»