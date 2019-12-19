Вор разбил витрину и обокрал магазин в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратился представитель продуктового магазина. Сотрудник рассказал, что неизвестный похитил четыре бутылки алкоголя общей стоимостью без малого 4000 рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 45-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что ранним утром шел по улице и неожиданно захотел выпить. Его взгляд упал на окно сетевого магазина, за стеклом которого виднелся стеллаж со спиртным. По версии следствия, подозреваемый разбил стекло, протянул руку внутрь и похитил четыре бутылки виски. Затем он спешно скрылся, незаконно добытое выпил самостоятельно.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в хранилище, возбуждено уголовное дело.