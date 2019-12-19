Ребенок пропал в Петрозаводске

Полицией Петрозаводска разыскивается Степан Исаков 2006 года рождения, который 17 декабря ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Обращение о его розыске поступило сегодня.

Приметы: на вид 13 лет, худощавого телосложения, рост 150 см, темные волосы с длинной челкой. Был одет в темно-синюю куртку, черную толстовку с капюшоном, голубые джинсы, обут в черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: 8-981-402-06-14, (814-2)755-000.