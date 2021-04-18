18 апреля 2021, 14:27
Культура

Воины с мечами и щитами выстроились возле собора в Петрозаводске

В столице Карелии рассказали о жизни и подвигах князя Невского

Днем 18 апреля воины в шлемах с мечами и щитами выстроились возле Александра-Невского собора в Петрозаводске.

Зрителями необычного действа стали случайные прохожие, которых оказалось не слишком много.

Как сообщил с места событий корреспондент «Петрозаводск говорит», около 13 часов дня возле памятника Невскому началась историческая реконструкция, рассказывающая о жизни и подвигах князя Александра Невского.

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реконструкция
новости петрозаводска
Александр Невский
историческая реконструкция