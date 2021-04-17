Умерла звезда фильмов о «Гарри Поттере»

Британская актриса Хелен Маккрори умерла на 53-м году жизни. О смерти звезды фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере сообщил супруг актрисы Дэмиан Льюис, передает РИА Новости.

Актриса долгое время боролась с раком, но в итоге болезнь взяла свое. Актриса скончалась дома в кругу семьи.

Известность пришла к Маккрори после ролей Нарциссы Малфой, матери Драко Малфоя, в серии фильмов о Гарри Поттере и фильма «007: Координаты «Скайфол». Также она сыграла жену премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в фильме «Королева» и Полли Шелби, главу семьи Шелби, в криминальном телесериале «Острые козырьки». (фото filmz.ru)