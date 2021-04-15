Открывается персональная выставка художника Валентина Чекмасова

Завтра в музее изобразительных искусств откроется персональная выставка картин Валентина Чекмасова, народного художника Российской Федерации, сообщает паблик «Министерство культуры Республики Карелия».

На выставке будут представлены живописные и графические произведения разных лет, как из музейной коллекции, так и из мастерской художника: портреты представителей творческой интеллигенции Карелии, тематические картины, натюрморты и пейзажи. Будут организованы встречи с самим автором.

Вернисаж выставки состоится 16 апреля в 16 часов. Экспозиция будет работать до 23 мая.

Фото с сайта old.travel-for-life.ru