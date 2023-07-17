Военный СУ-25 упал в Азовское море, пилота реанимируют

Самолет Су-25 упал 17 июля днем в Азовское море. Это произошло неподалеку от пляжа, момент крушения попал на видео. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пилот катапультировался.

Сообщение об авиакатастрофе поступило в ЕДДС в 15:00, летчика спасли и реанимируют, разрушений и жертв нет. На месте ЧП работают сотрудники Министерства обороны и спецслужб.

По информации пресс-службы Южного военного округа, самолет упал, выполняя учебный полет. Предварительной причиной стал отказ двигателя. // фото: baraholka_yeysk, видео: «Россия Кубань»