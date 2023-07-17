Пьяная дама пиналась в полицейской машине и обидела силовика

Женщина в Лахденпохье напилась и в результате попала на скамью подсудимых. Уголовное дело 34-летней дамы передали в суд. Ее обвиняют в насилии по отношению к представителю власти, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в июне, нетрезвая гражданка находилась во дворе жилого дома и своим видом «оскорбляла человеческое достоинство». Участковый полиции прибыл на место ЧП и в служебном автомобиле отправил женщину в медучреждение, чтобы провести освидетельствование на алкоголь.

Задержанная сопротивлялась, агрессивно себя вела, ногами била по салону машины и ударила полицейского. Так к административной статье добавилась уголовная. // фото: www.freepik.com