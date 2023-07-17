Молодой мужчина рухнул без чувств на газон в Петрозаводске

Днем 17 июля в Петрозаводске молодой мужчина рухнул без чувств на газон. Инцидент произошел в 15 часов у торгового центра на улице Маршала Мерецкова, сообщает «МК в Карелии».

На место происшествия прибыли сотрудники скорой. При помощи нашатыря молодого человека привели в чувство. Отмечается, что от пострадавшего не пахло алкоголем, но у него имелись признаки наркотического опьянения.

Мужчину усадили в карету скорой помощи, но через некоторое время он вышел оттуда и пошел по своим делам. // Фото: karel.mk.ru