Военные учения длились в Карелии неделю, резервисты не подкачали

По плану Генерального штаба России, по всей стране ровно 20 лет назад начались штабные учения внутренних войск. Войсковая часть №5600, дислоцированная в Петрозаводске, также приняла в них участие. Туда призвали солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров запаса из районов Карелии и Петрозаводска.

Мобилизованные воины запаса даже не предполагали, что учения будут проходить настолько серьезно. «Говорили, что только днем будут сборы… а тут – безвылазно в части будем находиться. Ну ничего, нормально, не тяжело. Солдаты слушаются», - сообщил Анатолий Кириллов, старший лейтенант запаса. К приему резервистов, как говорили офицеры части, готовились быстро, но тщательно. Главной задачей учений было проверить – сколько времени потребуется, чтобы подготовить подразделение к действиям в условиях военного времени. Командир полка Андрей Егоров доложил: «Эту большую работу провел городской военкомат, республиканский военкомат, Прионежский, Пряжинский, Олонецкий военкоматы. Они поставили все моб.ресурсы, которые необходимы нам».

В военное время часть №5600 внутренних войск должна взять под охрану важные государственные объекты, не допустить проникновения на них диверсантов и террористов. Так что мобилизованных на учения обучали распознавать и преследовать вражеские диверсионные группы: «Занятия по боевой подготовке включают занятия по огневой подготовке, защита войск, инженерная подготовка, тактическая и тактико-специальная подготовка».

Большинство из резервистов не брали в руки оружие много лет. Поэтому результаты стрельбы в большинстве своем не порадовали. Но один из сержантов с первого раза выбил три девятки на мишени, за что был удостоен благодарности командования. А вообще, уныния по поводу призыва на учения, у солдат, по их словам, не было: «Накормили солдатской кашей, форму выдали, переодели. Нормальные условия».

Учения длились недолго, всего неделю, и двести с лишним резервистов вернулись домой. Командиры уверяли, что, если действительно начнутся военные действия, наша часть внутренних войск сможет принять в свои ряды в десять раз больше воинов.

Национальный театр готовился к открытию нового сезона. Режиссер из Петербурга Андрей Андреев на большой сцене театра представил спектакль «Опасные связи» по Шодерло де Лакло. Он сначала поставил его на малой сцене, но потом были закончены работы по реконструкции театра, и спектакль зазвучал во всей красе.

Теперь «Опасные связи» смогли одновременно посмотреть около трехсот зрителей. Вместе с тем режиссер утверждал, что переезд спектакля на большую сцену сделало его совсем другим: «Вот сейчас театр переживает настоящий шок, наверняка. Потому что работать в условиях, когда «излучать» надо на три метра, это одно. А когда такой зал… Вот Станиславский говорил – «я излучаю на пятнадцать метров». Здесь то же самое».

Андрей Андреев знал, о чем говорил, ему было, с чем сравнивать. Он поставил в Национальном театре множество спектаклей. Например, знаменитый мюзикл «Кабаре» - еще в 1986 году, в самом начале перестройки. Что касается «Опасных связей», то при переходе с малой на большую сцену, поменялись и исполнители главных ролей. Юные артисты незадолго до этого закончили учиться на отделении актеров драмы при Петрозаводской консерватории. Анна Любанец играла роль маркизы де Мертей. Наталья Алатало – Эмилия. Олеся Петрасова – Сесиль. Поменялись не только исполнители. Аппаратура в театре тоже была совсем новой. «Здесь приятно стало, опрятно. Дай бог, чтобы так и осталось», - с удовольствием оглядывался Андрей Андреев. Однако, для него было не столь важно, на какой именно сцене он ставит свой спектакль. К ней он относился, как к рабочему инструменту. Премьеру спектакля назначили на сентябрь. «Опасные связи» на большой сцене ждал большой успех. Некоторые зрители ходили его смотреть не по одному разу.

Таким было 19 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.