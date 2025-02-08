Воду в канистрах раскупили в Первомайском районе из-за отключений

Горожане возмущены перебоями с водой. Отключают то холодную, то горячую воду. И так уже вторую неделю, пишут в сообществе «Подслушано в Птз».

«Что происходит, вторую неделю продолжаются сбои холодной воды по улице Ведлозерская. Люди целыми днями сидят без воды! Не приготовить, не умыться!»,

- негодуют горожане.

«У нас на ул. Ведлозерская уже вторую неделю отключение воды и холодной и горячей, каждый день с 9 утра до 21:00», - пишут горожане и недоумевают, зачем в таком случае отключают воду летом. По их словам, во дворе по улице Ведлозерская, 9, разрыт новый асфальт, а яма на полдвора, ходят дети. Люди слышат одни отговорки: «А ведь рядом нет колонок, мы просто без воды всей улицей сидим».

На фоне отключений воды в Первомайском районе в магазинах скупили воду в пятилитровых канистрах. Между тем для людей отключения – это стресс. Они не могут ни чайник согреть, ни умыться. // фото freepik.com