Пожилой мужчина перевел мошенникам деньги, но автомобиль сохранил

Теперь аферисты предлагают своим жертвам переводить деньги не на безопасный чет, а на государственный. Пожилой петрозаводчанин после общения с убедительными незнакомцами остался без 400 тысяч рублей. Жулики замахнулись на его автомобиль, но мужчина догадался об обмане.

Все началось со звонка о якобы посылке в пункте выдачи маркетплейса. Для получения просили озвучить смс-код. 71-летний петрозаводчанин ничего не заказывал и прервал разговор. Тогда жулики подобрались к пенсионеру из Карелии с другой стороны.

Начались звонки от лица портала Госуслуги, попытке входа в аккаунт, некой доверенности, для аннулирования которой нужно было пообщаться с представителем Росфинмониторинга. В итоге все свелось к тому, что пенсионер перечислил свои деньги на государственный счет, взял чек об операции якобы необходимый для личной встречи со специалистом. Когда же петрозаводчанину начали давать советы, как защитить машину, он догадался, что может остаться без нее и понял, что был обманут.

Очередное дело по факту обмана возбудили в Петрозаводске. // фото «Петрозаводск говорит»