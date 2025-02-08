Мошенники довели несовершеннолетнего студента до самоубийства

В Петербурге на улице обнаружили тело 17-летнего первокурсника колледжа автоматизации производства. Медиков вызывали к многоэтажному дому утром 7 февраля. Правоохранители возбудили уголовное дело. Довести юношу могли звонки аферистов.

Как сообщает «Фонтанка», студент попался на удочку мошенников. За несколько дней до страшных событий неизвестные убедили юношу перевести 531 тысячу рублей на безопасный счет. Парень знал, где лежат деньги и сделал то, о чем попросили.

Юноша не состоял на учете, рос в полной семье. В его телефоне нашли видео с последними словами. Дело о доведении до самоубийства несовершеннолетнего завел СК. // фото unsplash.com