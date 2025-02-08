08 февраля 2025, 10:15
Один человек травмирован при столкновении кроссовера и фургона
Спасатели и медики работали на месте вечерней аварии в Карелии
Кроссовер «Тойота» и фургон маркетплейса Ozon столкнулись вечером 7 февраля в Сортавальском округе.
Авария произошла в районе Хюмпеля, спасателям сообщили о происшествии в 17:30.
Транспортные средства получили повреждения. Кроссовер врезался в фонарь. Чтобы добраться до пострадавшего и вскрыть двери, спасатели использовали механизированный инструмент. Пострадавшего передали бригаде медиков.
В обстоятельствах аварии разбираются. // фото 38 пожарно-спасательной части Сортавалы