Один человек травмирован при столкновении кроссовера и фургона

Кроссовер «Тойота» и фургон маркетплейса Ozon столкнулись вечером 7 февраля в Сортавальском округе.

Авария произошла в районе Хюмпеля, спасателям сообщили о происшествии в 17:30.

Транспортные средства получили повреждения. Кроссовер врезался в фонарь. Чтобы добраться до пострадавшего и вскрыть двери, спасатели использовали механизированный инструмент. Пострадавшего передали бригаде медиков.

В обстоятельствах аварии разбираются. // фото 38 пожарно-спасательной части Сортавалы