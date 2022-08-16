Водителю троллейбуса в Петрозаводске готовы платить 46 тысяч рублей

Несколько вакансий появилось на муниципальном предприятии «Городской транспорт».

В частности, троллейбусному предприятию нужен водитель. Ему готовы платить зарплату 46600 за восьмичасовой рабочий день. Также нужен экономист и специалист по охране труда. Соответствующее объявление с пометкой срочно опубликовала группа «ПМУП «Городской транспорт».

«Троллейбусному предприятию срочно требуются: ведущий экономист с зарплатой 53500 рублей в месяц с НДФЛ. Специалист в области охраны труда с зарплатой 33600 с НДФЛ. Водитель троллейбуса с зарплатой 46600 рублей с НДФЛ за норму часов. Рабочий день с 08:00 до 16:00, в пятницу до 15:00, отпуск 44 календарных дня, бесплатный проезд на троллейбусе по всем маршрутам, оплачиваемый проезд к месту отдыха 1 раза в 2 года», - сказано в объявлении. (фото «Петрозаводск говорит»)