Люди рискуют жизнью - ничейные мосты в Энгозере некому ремонтировать

В поселке Энгозеро в Лоухском районе люди буквально ходят по воде. Деревянные пешеходные мосты через озера Энгозеро и озеро Станционное, соединяющие берега населенного пункта, прохудились. Всего проблемных моста – три.

Годами местные жители сами или латали, но сейчас переправам требуется более серьезный ремонт. О своей проблеме жители рассказали активистам «Народного фронта».

«Люди идут не только к своим родственникам, но и в магазины, школу, к почтовому отделению. Поэтому им либо приходится рисковать своей жизнью, двигаясь по этим разрушенным путепроводам, либо идти в обход, а это около трех километров по разбитой ямами грунтовой дороге», - говорит представитель ОНФ Екатерина Филатова.

В Минтрансе активистам ответили, что мост на улице Лесной – не их забота, поскольку пешеходный, сообщили в пресс-службе ОНФ. В ведомстве напомнили о двух программах, в которых местные жители могли бы поучаствовать, чтобы отремонтировать эти переправы.

В администрации Амбарнского сельского поселения обращение активистов нашли не сразу, а потом заявили, что все были в отпуске, поэтому отвечать на вопросы некому. Но впоследствии чиновники ответ все-таки дали.

«Опомнившись, судя по всему, наспех подготовили ответ, заявив, что мосты у них на балансе не стоят. Значит, и ремонтировать они их не обязаны», - говорит Филатова. Общественники обратились в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет бездействия органов местного самоуправления по ремонту пешеходных мостов. (фото пресс-служба ОНФ)