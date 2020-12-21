Водителя из Пряжи заковали в наручники за неповиновение полиции

Сотрудники ГИБДД Карелии отстранили от управления 36-летнего жителя поселка Пряжа, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Мужчина был остановлен 20 декабря, на улице райцентра, когда управлял автомобилем ВАЗ-21074. Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения и выяснили, что ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами.

В процессе задержания мужчина оказал неповиновение сотрудникам полиции, в результате чего к нему пришлось применить физическую силу и спецсредства.

Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По составленным административные материалам ему уже предстоит либо заплатить 30 000 рублей, либо сесть на 15 суток, либо пойти на обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

За неповиновение полиции ему грозит небольшой штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»