В Пулкове задержали китаянку с 20 килограммами сувенирных банкнот

Жительницу Китая задержали в аэропорту Пулково за попытку провоза 19 998 100-рублевых банкнот , сообщает пресс-служба Пулковской таможни.

Двадцать килограммов денег, предприимчивая китаянка пыталась пронести на борт самолета по зеленому коридору, который предполагает отсутствие у пассажира товаров, подлежащих декларированию.

Вся контрабандная наличность состояла из памятных купюр Банка России номиналом 100 рублей, посвященных Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.

После задержания, жительница Поднебесной убеждала таможенников, что эти памятные банкноты ее друг приобрел в Москве, и она везла их в Китай, чтобы раздать друзьям в качестве сувениров.

Понятно, что даже в Китае иметь 20 000 друзей несколько проблематично. Подобные банкноты пользуются высоким спросом среди коллекционеров. Их стоимость на различных интернет-площадках может в разы превышать номинал.

В данном же случае, проблема заключалась в том, что согласно российскому законодательству без декларирования разрешено вывозить или ввозить наличные денежные средства в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Перемещение наличных денег и дорожных чеков в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, подлежит обязательному декларированию.

Согласно же курсу ЦБ России на момент совершения правонарушения общая сумма вывозимых денежных средств превысила 27 129 долларов США. По данному факту Пулковской таможней составлен протокол об административном правонарушении.

Фото с сайта sztu.customs.gov.ru