Водителя автобуса, нецензурно отчитавшего ребенка, оштрафовали

История с водителем маршрутки №25, отчитавшим в нецензурной форме ребенка из-за проблемы с оплатой за проезд, завершилась штрафом.

За мелкое хулиганство мировой суд назначил 40-летнему мужчине 500 рублей штрафа. Об этом сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

Как рассказывали в соцсети, недовольство водителя было связано с тем, что ребенок попросил у него номер телефона, чтобы за проезд перевела мама. Но такой вариант не подошел водителю, он стал выражаться нецензурно и не выпускал мальчика из автобуса. За пассажира заплатила другая женщина, а происходящее в салоне сняли на видео. // фото «Петрозаводск говорит»