Водители игнорируют дорожный знак и едут прямо в парк

ГИБДД ловит нарушителей на выезде из парка на набережной Варкауса и выписывает водителям штрафы. Некоторые автомобилисты игнорируют знак «Движение запрещено» (белый кружок в красном) и заезжают прямо в Побережный парк в Петрозаводске.

Запрещающий знак установлен на пересечении набережной Варкауса и улицы Мурманской. За его несоблюдение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, в каких случаях можно проехать под запрещающий знак.

Действие знака З.2 «Движение запрещено» не распространяется на маршрутные транспортные средства, автомобили «Почты России», транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, обслуживают людей или принадлежат людям, которые проживают или работают в обозначенной зоне. Также знак не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. При этом на машинах должен быть значок «инвалид». // фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Петрозаводска