Мост закрыли на ремонт, машины пустили в объезд

В поселке Лумиваара Лахденпохского района ремонтируют мост. В связи с этим с 31 августа до 11 сентября переправа закрыта для движения. Об этом предупредили в Управтодоре Карелии.

Подъехать в поселок можно по другой дороге - через Лахденпохью, 186 км а/д А-121 Сортавала и а/д Ихала-Лумиваара.

По вопросам проезда просят звонить диспетчеру по номеру: (814-2) 59-99-89. // фото «Петрозаводск говорит»