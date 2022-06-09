09 июня 2022, 15:37
Водители без прав массово ездят по дорогам Карелии
Очередного нарушителя поймали инспекторы ДПС в Кондопожском районе
Инспекторы ДПС в Кондопожском районе остановили автомобилиста, у которого не было прав. Его отстранили от управления, сообщили в ГИБДД Карелии.
Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье, которая предусматривает штраф 5 – 15 тысяч рублей.
С начала этого года в регионе от управления автомобилями отстранили уже больше 900 водителей без прав. // Фото: ГИБДД Карелии