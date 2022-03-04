04 марта 2022, 19:55
Водителей троллейбуса и автобуса наказали за нарушение ПДД
Инспекторы ДПС в очередной раз остановили водителей общественного транспорта в Петрозаводске
Автоинспекторы пресекли очередное нарушение ПДД на маршрутах движения общественного транспорта. В Госавтоинспекции Карелии 4 марта напомнили, что патрулирование проходит ежедневно.
Днем в пятницу сотрудники ГИБДД остановили водителя автобуса, который проехал перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора.
А водитель троллейбуса за рулем пользовался телефоном, не оборудованным позволяющим вести переговоры без использования рук устройством.
В отношении нарушителей вынесли постановления об административных правонарушениях и провели с ними беседу о неукоснительном соблюдении ПДД. // Фото: источник