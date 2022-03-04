Водителей троллейбуса и автобуса наказали за нарушение ПДД

Автоинспекторы пресекли очередное нарушение ПДД на маршрутах движения общественного транспорта. В Госавтоинспекции Карелии 4 марта напомнили, что патрулирование проходит ежедневно.

Днем в пятницу сотрудники ГИБДД остановили водителя автобуса, который проехал перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора.

А водитель троллейбуса за рулем пользовался телефоном, не оборудованным позволяющим вести переговоры без использования рук устройством.

В отношении нарушителей вынесли постановления об административных правонарушениях и провели с ними беседу о неукоснительном соблюдении ПДД. // Фото: источник