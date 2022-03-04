04 марта 2022, 18:01
Мужчина в Петрозаводске яростно оборонялся и забил обидчика до смерти
Жителя карельской столицы будут судить за избиение знакомого, после которого тот умер
В суд передали дело 50-летнего петрозаводчанина, который лишил жизни приятеля. Убивать мужчину он не хотел, но избил так сильно, что тот умер, сообщили в прокуратуре Карелии.
Инцидент случился еще в декабре прошлого года. Преступник и жертва находились вместе в квартире. Обвиняемый был пьян и поссорился с приятелем.
Началась драка, хозяин нанес гостю больше 10 ударов в грудь, шею и голову. Бил как руками, так и ногами. Потерпевший умер от многочисленных телесных повреждений.
Их признали тяжким вредом, опасным для жизни и причиненном умышленно. Смерть сочли следствием неосторожности. Сам агрессор объяснил, что просто защищался, он настаивает, что это была самооборона. // Фото: Pavlofox/pixabay.com/ru