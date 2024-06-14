Водителей призвали отказаться от сладкого и мяса в жаркую погоду

В жаркую погоду водителям стоит отказаться от некоторых продуктов, чтобы не перегреть организм.

В частности, воздержаться стоит от мяса, курицы, вареного яйца. По словам терапевта Антонины Саволюк, высокобелковая пища сильно разгоняет температуру тела, так как для ее переваривания печень начинает работать активнее, сообщает «Газета.Ru».

Не стоит налегать на сладкое в жару. Поскольку такая пища повысит уровень кислотности, в итоге человек будет чувствовать себя вялым. При сильном желании можно съесть сорбет или лед с натуральным составом.

Врач рекомендует употреблять растительную пищу, кефир, натуральный йогурт, готовить холодные овощные супы. // фото freepik.com