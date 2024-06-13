Врач рассказала, кому лучше отказаться от употребления кваса

В квасе не много витаминов, а его польза для пищеварения не доказана. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта квас не рекомендуют, так как углекислый газ и сахар в его составе могут усилить газообразование и спровоцировать боли в животе. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Покупной квас содержит большое количество сахара. От такого напитка лучше отказаться тем, у кого диагностирован диабет или есть риск его развития. Не стоит пить квас людям с аллергией на ингредиенты в его составе – на злаки и дрожжи. Детям до 3-5 лет также не стоит давать пить этот напиток. Пузырьки и сладость могут вызвать вздутие и боли в животе.

Тем, кто не жалуется на здоровье, тоже рекомендуют увлекаться этим напитком. Не стоит пить и слишком холодный квас. В жаркую погоду ледяной напиток создает перепад температур в организме, что повышает риск ангины и повреждает эмаль зубов. Мифом является и то, что квас лучше всего утоляет жажду. По словам врача, при обезвоживании помогают обычная вода или специальный напиток с электролитами. // фото freepik.com