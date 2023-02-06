06 февраля 2023, 07:16
Происшествия

Водителей активно штрафуют в Карелии за разговоры по телефону за рулем

В ГИБДД напомнили об опасности использования гаджетов автомобилистами

С начала года около 150 водителей в Карелии были привлечены к ответственности за пользование телефоном во время движения. Об этом сообщает ГИБДД республики.

Очередные нарушители были выявлены в Олонецком районе. Водители грузовиков ехали по трассе «Кола» и говорили по телефону. Автомобилистам выписаны штрафы в размере 1500 рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что разговоры по мобильнику, а также написание и прочтение сообщений заметно повышают риск аварийных ситуаций, поскольку автомобилист в таком случае проезжает десятки, сотни метров фактически вслепую. // Фото ГИБДД Карелии

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ГИБДД
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