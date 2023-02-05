05 февраля 2023, 17:48
Жилой дом вспыхнул на юге Карелии
Пожарные Олонецкого района боролись с огнем в деревне Тахтасово
Сегодня в 12:50 на пульт Единой службы спасения поступил сигнал о возгорании в деревне Тахтасово. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.
На место происшествия выехали две единицы техники и шестеро сотрудников пожарной части Олонца. Выяснилось, что горит одна из квартир двухквартирного жилого дома.
Пожарным удалось отстоять здание. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. // Фото: freepik.com, ОПС по Олонецкому району