Жилой дом вспыхнул на юге Карелии

Сегодня в 12:50 на пульт Единой службы спасения поступил сигнал о возгорании в деревне Тахтасово. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

На место происшествия выехали две единицы техники и шестеро сотрудников пожарной части Олонца. Выяснилось, что горит одна из квартир двухквартирного жилого дома.

Пожарным удалось отстоять здание. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. // Фото: freepik.com, ОПС по Олонецкому району