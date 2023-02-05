05 февраля 2023, 16:48
Происшествия

Автомобиль сбил пешехода в Петрозаводске, момент попал на видео

Городская камера наблюдения сняла дорожную аварию на Лососинском шоссе

Сегодня днем в Петрозаводске на Лососинском шоссе автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 12:38. На кадрах видно, как пешеход переходит дорогу, но потом резко разворачивается и бежит обратно. В этот момент его сбивает автомобиль.

Столкновение получилось не слишком жестким. Участники инцидента несколько минут о чем-то общались, и уже в 12:43 автомобиль покинул место ДТП. // Фото: скриншот видео CityLink

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Петрозаводск
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