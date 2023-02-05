Автомобиль влетел под грузовик в Петрозаводске

Днем в субботу в Петрозаводске на улице Гвардейской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения.

На кадрах видно, как легковой автомобиль по непонятной причине выезжает на встречную полосу и влетает под грузовик. Возможно, водителю стало плохо за рулем.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на дороге оказалось затруднено. // Фото и видео паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»