05 февраля 2023, 11:34
Автомобиль влетел под грузовик в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла странный дорожный инцидент на Ключевой
Днем в субботу в Петрозаводске на улице Гвардейской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения.
На кадрах видно, как легковой автомобиль по непонятной причине выезжает на встречную полосу и влетает под грузовик. Возможно, водителю стало плохо за рулем.
В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на дороге оказалось затруднено. // Фото и видео паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»