Пожилой мужчина стал жертвой преступления в больнице в Карелии

В полицию Медвежьегорского района обратился пациент больницы. 73-летний мужчина рассказал, что из кошелька, который лежал в его палате, кто-то украл 16 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 24-летний мужчина, который тоже лечился в этой больнице. Он во всем признался.

Выяснилось, что молодой человек несколько раз выходил с пенсионером в магазин и заметил, что у того есть деньги. Когда пожилой пациент в очередной раз отлучился на ужин, мужчина похитил деньги, а затем потратил их на одежду и кроссовки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: freepik.com