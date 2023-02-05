05 февраля 2023, 11:18
Пожилой мужчина стал жертвой преступления в больнице в Карелии
Житель Медвежьегорского района подозревается в краже
В полицию Медвежьегорского района обратился пациент больницы. 73-летний мужчина рассказал, что из кошелька, который лежал в его палате, кто-то украл 16 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Под подозрение попал 24-летний мужчина, который тоже лечился в этой больнице. Он во всем признался.
Выяснилось, что молодой человек несколько раз выходил с пенсионером в магазин и заметил, что у того есть деньги. Когда пожилой пациент в очередной раз отлучился на ужин, мужчина похитил деньги, а затем потратил их на одежду и кроссовки.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: freepik.com