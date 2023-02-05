Житель Карелии оскорбил полицейских и пойдет под суд

В Сортавале будут судить 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в уклонении от административного надзора и в публичном оскорблении представителя власти, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, сортавалец недавно освободился из колонии. После этого он неоднократно уклонялся от административного надзора. В декабре 2022 года мужчина в ночное время в пьяном виде пришел в магазин. Сотрудники вызвали полицию. При задержании подозреваемый грубо высказался в отношении стражей порядка, используя оскорбительные выражения.

На допросе мужчина признал вину. Он объяснил, что оскорбил полицейских, будучи несогласным с задержанием.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото СК