05 февраля 2023, 10:10
Житель Карелии оскорбил полицейских и пойдет под суд
В Сортавале вышедший из колонии мужчина уклонялся от надзора
В Сортавале будут судить 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в уклонении от административного надзора и в публичном оскорблении представителя власти, сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, сортавалец недавно освободился из колонии. После этого он неоднократно уклонялся от административного надзора. В декабре 2022 года мужчина в ночное время в пьяном виде пришел в магазин. Сотрудники вызвали полицию. При задержании подозреваемый грубо высказался в отношении стражей порядка, используя оскорбительные выражения.
На допросе мужчина признал вину. Он объяснил, что оскорбил полицейских, будучи несогласным с задержанием.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото СК